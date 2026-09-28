Gol lampo di Pinamonti, l’ex Sassuolo insidia Noslin contro il Monza

A segno nell’amichevole contro l’Arezzo dopo appena ventiquattro secondi, Andrea Pinamonti è pronto per riprendersi il centro dell’attacco della Lazio contro il Monza.

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Pinamonti mira alla titolarità contro il Monza nel prossimo turno di campionato.

Un diagonale sinistro che ha bucato la porta dell’Arezzo dopo appena ventiquattro secondi e prestazione senza dubbio positiva di Pinamonti nell’amichevole organizzata a porte chiuse a Formello. Nelle ultime due occasioni in campionato, Gattuso aveva scelto Noslin dal primo minuto, mentre ieri l’olandese è stato schierato sulla destra, per le contemporanee assenze di Cancellieri (infortunio) e Isaksen (nazionale).

Ottanta minuti di buon livello per l’ex centravanti del Sassuolo che ha anche mostrato un discreto impegno nel pressare alto gli avversari. Nel secondo tempo inevitabile il calo fisico, ma i segnali sono senza dubbio incoraggianti. C’è ora da capire se mister Gattuso vorrà puntare sulla sua voglia di riscatto già contro il Monza il prossimo 11 ottobre o se si affiderà ancora a Noslin, al momento il più in forma dei due. Molto dipenderà da come tornerà Isaksen dall’impegno con la Danimarca. Se l’esterno danese sarà abile e arruolabile, si riprenderà la titolarità sulla fascia destra e a quel punto Noslin verrà schierato presumibilmente al centro. In caso contrario Pinamonti potrebbe avere maggiori chance di partire dal primo minuto.

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