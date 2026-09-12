Pinamonti può sbloccarsi contro il Milan: in passato ha già fatto centro

Andrea Pinamonti vuole sbloccarsi con la maglia biancoceleste: contro il Milan, squadra a cui ha già fatto male in passato, avrà una nuova occasione da titolare per cercare il gol, dopo la prestazione opaca con l’Udinese.

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Pinamonti vuole il gol: contro il Milan ci può riprovare

“Non prometto la doppia cifra, ma il massimo impegno”: così si era presentato Andrea Pinamonti alla Lazio, ricorda il Messaggero. Tuttavia, per un attaccante che vive per il gol segnare resta sempre l’obiettivo principale, e l’ex Sassuolo ha dimostrato di saperlo fare quando incontra il Milan. Sono due, infatti, le reti messe a segno ai rossoneri: la prima risale al 22/12/2021, quando vestita ancora la maglia dell’Empoli. La seconda, invece, l’ha messa a segno il 14/04/2024 con i colori neroverdi addosso. Stasera può cercare la terza rete con la terza divisa differente contro il Milan

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