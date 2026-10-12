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Nove anni di reti: Pinamonti è sempre più un veterano della Serie A

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1 ora ago

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Pinamonti gol nona stagione consecutiva

Con il gol messo a segno nella partita contro il Monza, valida per la sesta giornata di campionato, Andrea Pinamonti ha trovato la rete in Serie A per la nona stagione consecutiva: solo altri due italiani attualmente in attività ci sono riusciti, finora.

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Per la nona stagione consecutiva Pinamonti trova il gol

Come riporta Il Messaggero, il gol siglato all’88’ del match contro il Monza rappresenta il primo timbro con la Lazio di Pinamonti, ma di certo non il primo in carriera. Il classe 1999, infatti, ha alle spalle nove stagioni consecutive in cui è andato a segno nel massimo campionato italiano. Un risultato che conferma la costanza con cui l’attaccante originario di Cles si presenta all’appuntamento con il gol, nonché la grande esperienza che ha maturato. Tra i calciatori italiani attualmente in attività, solo Politano e Barella, oltre al numero 99 della Lazio, possono vantare un simile record.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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