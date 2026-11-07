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Il rapporto tra reti segnate e minuti giocati di Pinamonti è il migliore nella Lazio

Published

2 ore ago

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Pinamonti gol segnati minuti giocati

Finora il minutaggio di Andrea Pinamonti è stato risicato, probabilmente più di quanto si aspettasse anche lui: l’attaccante è stato in campo una sola volta, da titolare, e ha collezionato svariati subentri, poiché una botta alla caviglia e l’esplosione di Noslin lo hanno limitato; ciònonostante, il trentino guida la classifica di squadra per gol realizzati in rapporto ai minuti giocati.

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I gol realizzati di Andrea Pinamonti in rapporto ai minuti giocati sono da primo della classe

L’assenza di capitan Zaccagni regalerà una nuova chance dal primo minuto all’attaccante della Lazio, che avrà finalmente modo di alzare il suo minutaggio e trovare la prima gioia stagionale da titolare. A quanto scrive Il Messaggero, comunque, l’ex Sassuolo non se n’è stato con le mani in mano in panchina, tanto che gode del miglior rapporto per reti in base al minutaggio di tutta la Lazio, nonché del ventiduesimo posto in Serie A, in questa speciale e significativa classifica. 

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