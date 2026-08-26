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Pinamonti quando vede giallorosso si accende: i numeri contro la Roma

Published

2 ore ago

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Pinamonti gol Roma

Andrea Pinamonti è l’attaccante prescelto dalla dirigenza della Lazio per guidare il reparto offensivo di Gennaro Gattuso; in passato, l’ex Inter ha dimostrato di saper fare male ai rivali della Roma, a cui ha segnato parecchi gol.

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Pinamonti alla Lazio: in arrivo la punta che sa fare gol alla Roma

Come riporta il Messaggero, Pinamonti aveva la Lazio nel destino. Fin dal suo giorno di nascita: il 19 maggio 1999, la finale di Birmingham, la notte della Coppa delle Coppe. Crescendo, il centravanti è venuto su seguendo gli insegnamenti di Baroni e Pioli, due allenatori dal passato biancoceleste. Ma, soprattutto, è un attaccante che con la Roma ha il dente avvelenato. A segno contro i giallorossi fin da quando era alle giovanili, da quando è professionista la Roma è la sua vittima preferita: sono 5 i gol che ha segnato ai nuovi cugini, alla pari delle reti contro l’Udinese.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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13 Torino 0 1
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