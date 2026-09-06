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13 gol in tre: i nuovi acquisti si accendono contro l’Udinese

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2 ore ago

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Pinamonti Gudmundsson Frattesi score Udinese

Lunedì 7 settembre alle ore 20:45 la Lazio affronterà l’Udinese e potrà contare anche su Andrea Pinamonti, Davide Frattesi e Albert Gudmundsson: i nuovi acquisti in passato hanno dimostrato di saper pungere i bianconeri, avendo fatto registrare uno score invidiabile.

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Udinese Lazio, la spinta dei nuovi: lo score di Pinamonti, Frattesi e Gudmundsson contro i bianconeri

Come riporta il Messaggero, ammontano a 13 gol in tre le reti messe a segno da Pinamonti, Frattesi e Gudmundsson contro l’Udinese. In particolare per l’attaccante italiano Udine è una tappa gradita: in Friuli ha fatto il suo esordio da professionista e i bianconeri sono la sua vittima preferita, con 5 reti (insieme alla Roma). Al suo pari c’è Frattesi, anche lui a segno 5 volte contro i friulani, mentre si fermano a 3 le marcature di Gudmundsson.

I gol dei tre nuovi acquisti

In totale, i tre nuovi acquisti portano in dote 164 reti, prosegue il quotidiano. Un bottino non male per la Lazio, che la scorsa stagione ha pagato a caro prezzo lo scarso feeling con la porta avversaria. Nello specifico, Pinamonti conta 63 gol, Gudmundsson 50 (di cui molte da fuori area) e Frattesi 41.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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