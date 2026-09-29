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Pinamonti e Isaksen, scatta l’ora della gioia

Published

3 ore ago

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Pinamonti Isaksen Lazio Monza

All’appello degli attaccanti della Lazio in rete nelle prime uscite ufficiali mancano solo loro due, Andrea Pinamonti e Gustav Isaksen; in attesa della sfida di campionato contro il Monza, i due stanno affinando le proprie qualità balistiche, facendo centro in amichevole contro l’Arezzo e con la maglia della Danimarca, al fine di complicare le scelte di Gattuso.

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Verso Lazio-Monza, Pinamonti e Isaksen cercano il gol per sbloccarsi

Noslin in gol col Milan e a Venezia; Zaccagni in rete in laguna; Cancellieri a segno col Milan e Gudmundsson fondamentale contro l’Udinese: alla lista degli attaccanti della Lazio che hanno trovato il gol mancano, dunque, i soli Pinamonti e Isaksen, sottolinea il Messaggero. Il Monza, seconda peggior difesa con dodici reti subite, può essere l’avversario perfetto per mettere a segno le prime due reti ufficiali della stagione con la maglia biancoceleste. L’ex Sassuolo è fresco del timbro, dopo 23 secondi, nell’amichevole contro l’Arezzo, grazie a un gol da centravanti vero; il secondo, invece, arriva dalla prestazione da migliore in campo, condita da rete, con la divisa della Danimarca. Al ritorno a Formello vogliono mettere in crisi le scelte di Gattuso, ribaltando le gerarchie che finora li hanno visti partire indietro, magari sfruttando le condizioni non ottimali di Cancellieri e l’esigenza di un vero numero 9 al posto di Noslin.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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