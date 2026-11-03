Pinamonti sempre più letale: entra e decide, ecco lo spacca-partite

Da titolare prescelto a inseguitore di Noslin il passo è stato breve, ma Andrea Pinamonti non si è perso d’animo; contro il Cagliari è entrato dalla panchina e ha deciso la sfida, così come gli era successo con il Monza. L’ex Sassuolo letale e decisivo quando viene chiamato in causa, Gattuso crede in lui.

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Pinamonti decisivo per la Lazio: gol dalla panchina, ecco lo spacca-partite

Come scrive il CdS nella sua edizione odierna, Andrea Pinamonti si sta ritagliando un ruolo diverso ma altrettanto importante nella nuova Lazio di Gattuso. Partito come titolare a inizio stagione, la crescita esponenziale di Noslin lo ha relegato poi in panchina. Meno spazio dal primo minuto, più ingressi dalla panchina e tempi stretti per determinare. Contro il Cagliari, nell’ultima di campionato, l’ex Sassuolo ha determinato pesantemente con il gol vittoria. E’ stato il suo secondo centro stagionale, dopo quello arrivato nelle settimane scorse contro il Monza.

Se da un lato, quindi, deve rincorrere, dall’altro mister Gattuso gli ha cucito sulla pelle un nuovo ruolo: quello di spacca-partite. Un centravanti diverso da Noslin, da inserire a gara in corso, quando la sfida è ancora bloccata. Tiene palloni, fa a sportellate, fa salire la squadra, dà peso e presenza in area di rigore, diventa riferimento alto per i compagni di squadra. Non è un caso, o non lo è più. L’ex Sassuolo si è reinventato senza snaturarsi e Gattuso non gli ha mai fatto venire meno la fiducia che merita.

Il prossimo passo, forse, sarà quello di trasformare scampoli di partita in partita intera. Passare dalla panchina alla titolarità, dall’intermezzo decisivo allo spartito suonato del tutto dal primo minuto. Andrea ci crede, Gattuso anche: non resta che aspettare.

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