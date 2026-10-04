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Pinamonti non svolta: in gol e sbaglia un rigore, ma non è mai nel vivo del gioco

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4 ore ago

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Pinamonti Lazio Juves Stabia svolta Noslin

Pinamonti è andato a segno in Lazio Juve Stabia 3-3, sbagliando anche un tiro dal dischetto, senza però dare mai l’impressione di entrare completamente nel vivo del gioco; la svolta non c’è stata, è mancato lo scatto, e ora parte dietro Noslin.

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Pinamonti non scatta: un gol e un rigore sbagliato, ma Noslin ora gli è avanti

Pinamonti non ha trovato lo scatto decisivo, convincente, definitivo in questa sosta. L’ex Sassuolo ha sì segnato contro la Juve Stabia e avuto l’occasione di trovare una doppietta con un rigore, poi sbagliato, ma non è mai sembrato realmente nel vivo del gioco. Il timbro messo sull’amichevole, qualche buona sponda per i compagni, ma niente più. Lo sblocco mentale che ci si aspettava, non è arrivato affatto. Anche contro l’Arezzo aveva segnato, ci aveva messo impegno, senza però brillare neanche in quella occasione

Noslin vicino a Pinamonti, ad affiancarlo e girargli intorno, in un 4-2-3-1 privo di molti centrocampisti. L’olandese, come evidenzia anche il CdS nella sua edizione odierna, si è dimostrato più pimpante e vivo da un punto di vista atletico. Non solo, però: le due reti contro Milan e Venezia gli hanno ridato fiducia, carica e stimoli, tutte cose che ora a Pinamonti sembrano mancare. L’ex Sassuolo sta faticando e non poco, lo stallo sembra di natura tecnica e mentale. Ha saltato la preparazione, è vero, è arrivato un po’ ingolfato e serve pazienza, è altrettanto vero, ma ora serve che arrivi un segnale importante da parte sua.

Il rigore sbagliato e i fantasmi della mente

Serra ha letto in anticipo l’errore di Boer, ha bruciato Battistella e si è fatto mettere giù in area. Rigore concesso, poi calciato e sbagliato da Pinamonti. Si è rifatto a un quarto d’ora dalla fine, con un lob sinistro preciso che ha scavalcato l’estremo difensore stabiese. La pausa dal campionato, nelle due uscite amichevoli contro Arezzo e Juve Stabia, non ha portato i frutti sperati. Tra meno di una settimana c’è il Monza e, col rientro di infortunati e nazionali, si riapriranno i ballottaggi.

Noslin, al momento, parte avanti. L’olandese sembra dare più certezze, ha più condizione ed è in totale fiducia. Pinamonti dovrà inseguire, mettere a tacere i fantasmi della mente e premere definitivamente sull’acceleratore. Finora Gattuso lo ha schierato titolare solo a Udine, per poi farlo subentrare sempre dalla panchina. Di partenza è l’unico centravanti e rosa, la sua crescita passa soprattutto da quella autoconvinzione da ritrovare.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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