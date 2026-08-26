Pinamonti, un colpo da non sbagliare: la spesa per le punte è un macigno

E’ sempre più vicina alla chiusura l’affare che porterà Pinamonti alla Lazio dal Sassuolo: circa 12 milioni di euro che vanno ad aggiungersi alla spesa recente per il ruolo dell’attaccante, soldi utilizzati spesso in modo infruttuoso per gli acquisti di Dia, Noslin e Ratkov.

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Pinamonti alla Lazio: aumenta la voce del capitolo spesa per l’attaccante

Sono in totale circa 50 milioni gli euro spesi dalla Lazio per ricoprire una casella, quella dell’attaccante. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è un macigno in tempi di saldo zero, a maggior ragione se versati per acquistare dei giocatori rivelatisi flop. Così è stato per Ratkov, prelevato a gennaio per 13 milioni, e bocciato da Sarri prima ancora che da Gattuso. “Si sa muovere bene in area, ma ho bisogno di giocatori con più gamba, più frizzanti per il primo pressing” ha detto di lui quest’ultimo, che però ha dimostrato di considerarlo una terza scelta. I restanti 37 milioni circa sono dovuti agli acquisti di Noslin e Dia, due centravanti che non hanno il gol nel sangue. Con Pinamonti, l’auspicio è che Gattuso abbia finalmente trovato una punta che sappia vedere la porta e giustifichi la spesa sostenuta.

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