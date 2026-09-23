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Pinamonti, tre settimane per la svolta: Gattuso e società si aspettano almeno 10 reti
Andrea Pinamonti è chiamato alla svolta dopo un avvio di stagione un po’ complesso: tre settimane di tempo per chiarirsi le idee e comprendere appieno i meccanismi di gioco, da lui Gattuso e la società si aspettano almeno 10 reti.
Tre settimane per Pinamonti per svoltare: Gattuso e la società vogliono almeno 10 reti
Un esordio complicato a Udine, un ingresso anonimo contro il Milan e pochi minuti contro il Venezia nella trasferta del Penzo. Da Andrea Pinamonti la Lazio e Gattuso si aspettano di più, molto di più. Ora il centravanti ex Sassuolo avrà a disposizione tre settimane di tempo per ricalibrarsi, lavorare e assimilare al meglio i concetti di gioco del tecnico biancoceleste.
Come riferisce il Corriere della Sera, da Formello si aspettano un suo contributo soprattutto nel migliorare e incrementare ancora di più la produzione offensiva. Gli chiedono almeno 10 reti, la doppia cifra, e una presenza sotto porta rilevante. La squadra ha sempre segnato ma ha messo a segno appena 8 reti, uno dei bottini più basse tra le prime dieci compagini della classifica.
Il centravanti ha anche una motivazione personale: lo scorso anno il miglior marcatore biancoceleste si fermò a soli 5 gol, un dato che non si registrava dal 1966-67. Ora Pinamonti deve invertire la tendenza e riprendersi il posto da titolare, ma non sarà facile con un Tijjani Noslin così in forma.
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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