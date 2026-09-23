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Pinamonti, tre settimane per la svolta: Gattuso e società si aspettano almeno 10 reti

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4 ore ago

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Pinamonti Lazio svolta Gattuso

Andrea Pinamonti è chiamato alla svolta dopo un avvio di stagione un po’ complesso: tre settimane di tempo per chiarirsi le idee e comprendere appieno i meccanismi di gioco, da lui Gattuso e la società si aspettano almeno 10 reti.

Tre settimane per Pinamonti per svoltare: Gattuso e la società vogliono almeno 10 reti

Un esordio complicato a Udine, un ingresso anonimo contro il Milan e pochi minuti contro il Venezia nella trasferta del Penzo. Da Andrea Pinamonti la Lazio e Gattuso si aspettano di più, molto di più. Ora il centravanti ex Sassuolo avrà a disposizione tre settimane di tempo per ricalibrarsi, lavorare e assimilare al meglio i concetti di gioco del tecnico biancoceleste.

Come riferisce il Corriere della Sera, da Formello si aspettano un suo contributo soprattutto nel migliorare e incrementare ancora di più la produzione offensiva. Gli chiedono almeno 10 reti, la doppia cifra, e una presenza sotto porta rilevante. La squadra ha sempre segnato ma ha messo a segno appena 8 reti, uno dei bottini più basse tra le prime dieci compagini della classifica.

Il centravanti ha anche una motivazione personale: lo scorso anno il miglior marcatore biancoceleste si fermò a soli 5 gol, un dato che non si registrava dal 1966-67. Ora Pinamonti deve invertire la tendenza e riprendersi il posto da titolare, ma non sarà facile con un Tijjani Noslin così in forma.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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