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Pinamonti sa far male al Napoli
Andrea Pinamonti non ha avuto un inizio semplice a Formello, fin da subito ha fatto la spola tra campo e panchina, trascorrendo più tempo seduto sulla seconda; questa domenica, però, il bomber part-time avrà finalmente la sua occasione di giocare con i titolari e di farlo contro una squadra cui sa far male, il Napoli, come dimostra la sua doppieta del 2022.
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Contro il Napoli, Pinamonti avrà la sua occasione
L’attaccante trentino, entrando e segnando, è stato decisivo, sia contro il Monza sia di fronte al Cagliari, dove ha chiuso i giochi. Da prima punta che era, però, si trova ora a fare la seconda, e a star dietro al caldissimo Noslin. La situazione potrebbe non aggradarlo, nonostante Gattuso si sia sempre dimostrato dalla sua parte e lo abbia convinto a stare tranquillo e carburare.
Se dovesse arrivare un grande colpo a Napoli, magari di quelli che valgono 3 punti, le gerarchie potrebbero cabiare. L’attaccante ha una prima importante occasione di guidare il reparto al Maradona, poiché Noslin prenderà il posto di Zac sulla fascia di pertinenza del capitano, indisponibile per la sfida.
Come ricorda il Corriere della Sera, Pinamonti è già negli incubi del Napoli, dalla bella doppietta realizzata il 24 aprile 2022, quando si giocava a Empoli e gli azzurri caddero. Pinamonti ne segnò due, compreso il 3-2 finale. Il primo Napoli di Spalletti, che lottava per lo Scudetto sebbene lo vinse soltanto un anno dopo, fu trafitto dal bomber, che in tutto ha segnato tre gol contro i partenopei. Mostrandosi letale ancora una volta, contro un avversario che lo stimola, Pinamonti può prendersi la Lazio.
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