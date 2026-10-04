Noslin e Pinamonti compatibili insieme? Gattuso studia il tandem d’attacco

Per un Pinamonti che non brilla c’è un Noslin che invece sta continuando a dare conferme su conferme; Gattuso, come riferisce la Gazzetta dello Sport, forse per aiutare l’ex Sassuolo a ritrovare smalto e fiducia, starebbe studiando anche l’dea di un tandem d’attacco formato dai due.

Leggi anche: Prandi: “In giro bar ricchi di lazialità, la passione resiste nonostante Lotito voglia cancellarla”

Gattuso pensa al tandem Noslin-Pinamonti, ma sono compatibili?

Pinamonti a segno contro l’Arezzo e la Juve Stabia, pur senza brillare e convincere del tutto mister Gattuso. Qualche sponda ben fatta, appunto i due gol, ma poi niente più. L’ex Sassuolo è ancora ben distante dalla migliore condizione, partendo dietro nelle gerarchie, ma non è escluso che Ringhio possa continuare a farlo giocare insieme all’olandese nel 4-2-3-1. I due possono partire titolari, soprattutto a causa delle loro caratteristiche complementari: uno dietro all’altro nel 4-2-3-1 oppure uno affianco all’altro nel 4-3-3.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP