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Noslin e Pinamonti compatibili insieme? Gattuso studia il tandem d’attacco

Published

40 minuti ago

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Pinamonti Noslin tandem attacco Lazio

Per un Pinamonti che non brilla c’è un Noslin che invece sta continuando a dare conferme su conferme; Gattuso, come riferisce la Gazzetta dello Sport, forse per aiutare l’ex Sassuolo a ritrovare smalto e fiducia, starebbe studiando anche l’dea di un tandem d’attacco formato dai due.

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Gattuso pensa al tandem Noslin-Pinamonti, ma sono compatibili?

Pinamonti a segno contro l’Arezzo e la Juve Stabia, pur senza brillare e convincere del tutto mister Gattuso. Qualche sponda ben fatta, appunto i due gol, ma poi niente più. L’ex Sassuolo è ancora ben distante dalla migliore condizione, partendo dietro nelle gerarchie, ma non è escluso che Ringhio possa continuare a farlo giocare insieme all’olandese nel 4-2-3-1. I due possono partire titolari, soprattutto a causa delle loro caratteristiche complementari: uno dietro all’altro nel 4-2-3-1 oppure uno affianco all’altro nel 4-3-3.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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