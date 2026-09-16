“Politica e tifo contro Lotito”, inchiesta e assedio: la ricostruzione di Repubblica

Politica e tifo, organizzato e non, unito nel segno dell’opposizione al presidente della Lazio, Claudio Lotito: è questa la ricostruzione che fa il quotidiano La Repubblica, evidenziando come il patron biancoceleste sia sempre più isolato all’interno del mondo laziale.

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Tifo e politica uniti contro Lotito: la ricostruzione dell’inchiesta di Repubblica

L’indagine della Procura di Roma con l’accusa di aggiotaggio ai danni della Lazio del presidente Lotito ha sparigliato le carte all’interno del mondo biancoceleste. Tutto sarebbe iniziato, secondo quanto ricostruito da Repubblica, a marzo, quando il patron biancoceleste si sarebbe mosso per raccogliere le firme per rimuovere Maurizio Gasparri da capogruppo di Forza Italia in Senato.

Successivamente, un altro momento cruciale è arrivato il 2 luglio, quando il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha preso parte a una manifestazione dei tifosi biancocelesti contro Lotito, col dichiarato intento di voler ascoltare e accogliere il loro disagio. Altri segnali, poi, sono giunti anche dal fronte politico e mediatico, in una giuntura divenuta quasi perfetta. Gli attacchi di Luigi Bisignani ospitati sulle colonne de Il Tempo, mentre nel centrodestra romano sono moltiplicati i malumori nei confronti del patron laziale.

I legami nel tempo tra politica e tifo laziale

Nel 2004, l’allora governatore della regione, Francesco Storace, facilitò lo sblocco di alcuni di alcuni crediti che agevolarono l’acquisto della Lazio da parte di Claudio Lotito, mentre anni dopo, durante la campagna per le regionali del 2010 contro Emma Bonino, Renata Polverini cercò il sostegno della Curva Nord presentandosi con la sciarpa degli Irriducibili, dopo essere stata accusata dagli ultras di essere vicina a Lotito.

Il clima, ora, però, è completamente mutato. Tra le figure accostate alla protesta c’è anche Pino Insegno, additato come vicino a Giorgia Meloni, e che il 2 luglio ha preso parte alla protesta dei tifosi contro il patron della Lazio, accusato anche di aver augurato la morte al senatore di Forza Italia. Proprio questo intreccio tra politica, tifo, media e ambienti imprenditoriali, secondo Repubblica, sarebbe finito sotto la lente dei magistrati romani.

Secondo le ipotesi accusatorie Luigi Bisignani avrebbe cercato nel tifo biancoceleste una sponda per alimentare la protesta nei confronti di Lotito e facilitare così un passaggio di mano alla guida del club. Ipotesi, va da sé, tutte da confermare.

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