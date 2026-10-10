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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 10 ottobre 2026

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3 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi 10 ottobre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi,10 ottobre 2026.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lazio Monza: Noslin in vantaggio su Pinamonti

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 10 ottobre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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