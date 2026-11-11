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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 11 novembre 2026

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5 ore ago

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Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 11 novembre 2026.

Leggi anche: Biglietti Lazio Roma, i tifosi rioccupano l’Olimpico: al via la prevendita per i vecchi abbonati

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 11 novembre 2026

La Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport

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Tuttosport
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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