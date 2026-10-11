NOTIZIE
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 11 ottobre 2026
Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 11 ottobre 2026.
Leggi Anche: Crespi segna dopo un sombrero: la Union Brescia ha ritrovato il suo bomber
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 11 ottobre 2026
La Gazzetta dello Sport
Prossima partita Calendario ›
Lazio
VS
Monza
Stadio Olimpico · Roma
Ultima partita Calendario ›
Venezia
0-2
Finale
Lazio
VittoriaLeggi la cronaca
Trasferta
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|Roma
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI19 ore ago
Cataldi sta recuperando: si allena in gruppo da 5-6 giorni
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Infortunio Rovella: proverà ad esserci col Monza ma la convocazione resta improbabile
-
NOTIZIE5 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Furlanetto lavora sodo per tornare a disposizione