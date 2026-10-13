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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 13 ottobre 2026

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prime pagine quotidiani sportivi 13 ottobre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 13 ottobre 2026.

LEGGI ANCHE: Hernanes: “La Lazio sta facendo un campionato oltre le aspettative, bisogna continuare così”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 13 ottobre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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