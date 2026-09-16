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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 16 settembre 2026

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prime pagine quotidiani sportivi 16 settembre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 16 settembre 2026.

LEGGI ANCHE: Bisignani: “Questa battaglia è per una Lazio fortissima”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 16 settembre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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