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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 17 ottobre 2026
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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 17 ottobre 2026
La Gazzetta dello Sport
Corriere dello Sport
Tuttosport
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
|6
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Atalanta
|9
|6
|11
|Sassuolo
|8
|6
|12
|Torino
|7
|6
|13
|Lecce
|6
|6
|14
|Bologna
|5
|6
|15
|Udinese
|4
|6
|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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