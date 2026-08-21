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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 21 agosto 2026

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49 minuti ago

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prime pagine quotidiani sportivi 21 agosto 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 21 agosto 2026.

LEGGI ANCHE: Criscitiello: “Il rapporto fra la Lazio e Lotito sta finendo”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 21 agosto 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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