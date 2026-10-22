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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 22 ottobre 2026

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4 ore ago

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Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 22 ottobre 2026.

Leggi anche: Rambaudi: “La Lazio per restare là davanti deve cambiare mentalità”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 22 ottobre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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