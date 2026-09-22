NOTIZIE
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 22 settembre 2026
Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 22 settembre 2026.
LEGGI ANCHE: Ag. Zaccagni: “Per Gattuso è importante. Ottimo rapporto anche in Nazionale”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 22 settembre 2026
La Gazzetta dello Sport
Corriere dello Sport
Tuttosport
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI3 ore ago
Cataldi scalpita: contro l’Arezzo il primo assaggio di campo
-
NOTIZIE1 giorno ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI14 minuti ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto un controllo venerdì
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Dele-Bashiru ha recuperato, è pronto a tornare: ecco quando!