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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 23 ottobre 2026

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prime pagine quotidiani sportivi 23 ottobre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 23 ottobre 2026.

LEGGI ANCHE: Governi: “Provstgaard talento d’altri tempi. Gattuso? Non ci puntavo”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 23 ottobre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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