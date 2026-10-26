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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 26 ottobre 2026

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3 ore ago

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Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 26 ottobre 2026.

Leggi anche: Gattuso: “Noi dobbiamo gasarci così, ma ci godremo il primato quando andremo in pensione”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 26 ottobre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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