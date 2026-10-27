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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 27 ottobre 2026
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Leggi anche: Gattuso: “Noi dobbiamo gasarci così, ma ci godremo il primato quando andremo in pensione”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 27 ottobre 2026
La Gazzetta dello Sport
Corriere dello Sport
Tuttosport
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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