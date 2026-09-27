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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 27 settembre 2026
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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 27 settembre 2026
La Gazzetta dello Sport
Corriere dello Sport
Tuttosport
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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