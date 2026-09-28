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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 28 settembre 2026

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prime pagine quotidiani sportivi 28 settembre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 28 settembre 2026.

LEGGI ANCHE: Biancocelesti in Nations League: Isaksen a segno con la Danimarca

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 28 settembre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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