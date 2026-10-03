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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 3 ottobre 2026

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2 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi 3 ottobre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 3 ottobre 2026.

LEGGI ANCHE: Dove vedere Lazio Juve Stabia in diretta TV e streaming

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 3 ottobre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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