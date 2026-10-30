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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 30 ottobre 2026

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4 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi 30 ottobre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 30 ottobre 2026.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lazio Cagliari: torna Provstgaard e ad affiancarlo potrebbe essere Doekhi

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 30ottobre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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