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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 6 settembre 2026

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prime pagine quotidiani sportivi 6 settembre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 6 settembre 2026.

LEGGI ANCHE: La Lazio punta l’Udinese, domenica la rifinitura: Isaksen titolare?

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 6 settembre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 Como 7 3
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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