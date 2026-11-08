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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 8 novembre 2026

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3 ore ago

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Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 8 novembre 2026.

LEGGI ANCHE: Orsi: “La Lazio affronta il Napoli nel momento migliore, ma ha un punto debole”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 8 novembre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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