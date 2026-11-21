NOTIZIE
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 21 novembre 2026
Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 21 novembre 2026.
Leggi Anche: De Grandis: “Tanti infortunati, è ora delle rotazioni: ecco su chi punto”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 21 novembre 2026
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport
La prima pagina del Corriere dello Sport
La prima pagina di Tuttosport
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
BIGLIETTI LAZIO1 giorno ago
Lazio Roma, febbre da derby: ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Tavares ci prova per il derby, due mesi per Sutalo: il punto sugli infortunati
-
INFORTUNATI5 ore ago
Infortunio meno grave del previsto per Sutalo? Ecco quando potrebbe rientrare
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Taylor nel mirino, pronta l’offerta monstre della Juventus: ecco i dettagli