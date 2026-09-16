L’indagine pone a rischio le possibilità di dietrofront dei tifosi

C’è una Lazio che corre e combatte in campo, cercando di convincere i tifosi a tornare a riempire gli spalti dell’Olimpico a suon di prestazioni; c’è una Lazio che, lontano dal terreno di gioco, chiede ai tifosi un confronto per porre fine allo scontro, mentre infierisce un ulteriore colpo alla protesta con l’avvio dell’indagine per aggiotaggio.

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Lazio, l’indagine riaccende la protesta

Come riporta il Messaggero, l’indagine della DDA di Roma per le pressioni su Lotito può riaccendere la protesta proprio pochi giorni dopo che il ds Fabiani si era speso per cercare un tavolo di confronto con i tifosi. L’ennesima bufera scatenatasi intorno a Formello vanifica così gli sforzi degli uomini di Gattuso che, con il sudore, i gol e i punti, stavano provando a ricreare l’entusiasmo intorno all’aquila e a riportare il proprio popolo allo stadio. L’indagine, però, è stata come una doccia gelata: le speranze di rivedere i tifosi all’Olimpico si riducono mentre Gattuso dovrà provare, una volta di più, a isolare lo spogliatoio da tutto il caos che lo circonda.

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