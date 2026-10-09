Gattuso sceglie la difesa contro il Monza: Provstgaard inamovibile, Doekhi avanti su Sutalo

La sfida con il Monza di domenica 11 ottobre per la Lazio sarà un test probante, soprattutto al rientro di una sosta lunga che ha inevitabilmente spezzato un po’ il ritmo dei ragazzi di Gattuso: in difesa non dovrebbero esserci molti dubbi, la coppia centrale di difesa sarà formata da Provstgaard e Doekhi.

Leggi anche: Zaccagni a quota 200: il capitano è rinato, contro il Monza farà cifra tonda con la Lazio

Provstgaard-Doekhi la coppia di centrali contro il Monza: Gattuso sceglie la difesa

Provsthgaard è lo stakanovista della Lazio. Ha giocato 560 minuti su 560 in maglia biancoceleste, fino a questo momento, e stessa sorte gli è capitata in Nazionale con la Danimarca. Gioca sempre, affidabilità al massimo. Tornato a Formello, il danese è parso in grandi condizioni. Gli sforzi con la sua selezione non lo hanno provato fisicamente e contro il Monza di Juric ci sarà ancora lui a guidare la difesa. Diogo Leite resta quindi ancora nelle retrovie, anche se nel corso della sosta sono arrivati segnali importanti dall’ex Union Berlino.

Sul centrodestra, invece, il ballottaggio è aperto anche se Doekhi è in leggero vantaggio sul croato Sutalo. L’ex Union Berlino ha passato la sosta con Gattuso, ha pienamente recuperato dall’infortunio e assorbito ancora meglio i meccanismi di gioco richiesti da Rino. Di contro l’ex Ajax è stato l’ultimo a rientrare a Formello, avendo avuto così meno tempo per preparare la sfida contro i brianzoli.

I difensori sono chiamati a partecipare alla prima costruzione, come pretende e chiede Gattuso. In tal senso il test contro il Monza sarà probante e per nulla scontato. L’avversario aggredisce a tutto campo, “azzanna” letteralmente le caviglie, si impone di togliere respiro e ariosità alla manovra. Serve compattezza e unità d’intenti, altrimenti si soccombe. Quattro centrali per due posti, ma la coppia di difesa sembra essere stata scelta.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP