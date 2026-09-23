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Provstgaard chiamato alla prova Haaland: potrebbe marcare il gigante norvegese

Published

2 ore ago

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Provstgaard Haaland Norvegia Danimarca

Oliver Provstgaard, centrale danese in rampa di lancio con la Lazio, vuole trovare il suo definitivo spazio e la sua assoluta titolarità anche in Nazionale; alle porte, infatti, c’è la sfida con il gigante Haaland che, il difensore biancoceleste, potrebbe marcare. Ecco le ultime.

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Provstgaard e la sfida con Haaland: il centrale pronto a marcare il norvegese

Promosso titolare dopo la cessione di Romagnoli in Qatar, Oliver Provtsgaard vuole prendersi anche la Danimarca. Complice l’infortunio di Christensen, centrale del Barcellona di sette anni più grande, il difensore biancoceleste si è detto pronto a prendere le redini della retroguardia danese. In ballo c’è la sfida con la Norvegia e la marcatura sul gigante del Manchester City, Erling Haaland.

Una responsabilità non indifferente che però, come riporta il CdS nella sua edizione odierna, non sembra allarmare il centrale della Lazio: “Ha una media di un gol a partita, però le sue squadre hanno anche perso. Tutti insieme dobbiamo trovare il modo per arginarlo“. Nessun timore, quindi, ma solo tanta voglia di arginarlo e chiudergli qualsiasi pertugio possibile.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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