NOTIZIE
Provstgaard chiamato alla prova Haaland: potrebbe marcare il gigante norvegese
Oliver Provstgaard, centrale danese in rampa di lancio con la Lazio, vuole trovare il suo definitivo spazio e la sua assoluta titolarità anche in Nazionale; alle porte, infatti, c’è la sfida con il gigante Haaland che, il difensore biancoceleste, potrebbe marcare. Ecco le ultime.
Leggi anche: Taylor: “Mi piaceva molto Busquets. Xavi? Un top, lo voglio conquistare”
Provstgaard e la sfida con Haaland: il centrale pronto a marcare il norvegese
Promosso titolare dopo la cessione di Romagnoli in Qatar, Oliver Provtsgaard vuole prendersi anche la Danimarca. Complice l’infortunio di Christensen, centrale del Barcellona di sette anni più grande, il difensore biancoceleste si è detto pronto a prendere le redini della retroguardia danese. In ballo c’è la sfida con la Norvegia e la marcatura sul gigante del Manchester City, Erling Haaland.
Una responsabilità non indifferente che però, come riporta il CdS nella sua edizione odierna, non sembra allarmare il centrale della Lazio: “Ha una media di un gol a partita, però le sue squadre hanno anche perso. Tutti insieme dobbiamo trovare il modo per arginarlo“. Nessun timore, quindi, ma solo tanta voglia di arginarlo e chiudergli qualsiasi pertugio possibile.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi scalpita: contro l’Arezzo il primo assaggio di campo
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto un controllo venerdì
-
NOTIZIE2 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Dele-Bashiru ha recuperato, è pronto a tornare: ecco quando!