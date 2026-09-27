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Provstgaard l’inamovibile: la crescita con Sarri, la consacrazione con Gattuso

Published

1 ora ago

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Oliver Provstgaard è diventato inamovibile nella Lazio di mister Gattuso; complici anche, sicuramente, le partenze di Gila e Romagnoli, il danese si è però ritagliato un ruolo da protagonista, avendo immagazzinato al meglio anche la lezione di Sarri.

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Provstgaard e la consacrazione nella Lazio: da Sarri a Gattuso un percorso di crescita

Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, non le aveva mai giocate sei partite di fila con la maglia della Lazio prima d’ora. Se tutti gli altri attorno a lui possono ruotare, il danese sembra essere l’asse che non vacilla della difesa biancoceleste. Prima in coppia con Doekhi, poi con Sutalo nelle ultime due uscite con Milan e Venezia, ma lui non è mai mancato. Qualche scricchiolio, sì, affinità ancora da limare e sintonia al 100% ancora da trovare, ma la sua leadership nel reparto sembra essere ormai cosa consolidata.

L’esperienza la sta acquisendo giocando, partita dopo partita. Il dominio nel gioco aereo è evidente; quando stacca, il danese è imperioso. Fisicamente si fa sentire, non ha paura del corpo a corpo, di fare entrate ruvide ma pulite. Si impegna anche di gestire col sinistro palle delicate, di costruire (e lì deve migliorare) di prima intenzione, anche se il debutto con la sua Nazionale è da dimenticare.

Non ha mai dimenticato Sarri nel suo percorso di crescita. Ha affermato che gli ha “insegnato tanto” e che difensivamente è stato un vero maestro. Ha anche detto molto onestamente di aver “beneficiato degli addii avvenuti in estate”, ma la fiducia quella se l’è conquistata con le sue forze. Ora con Gattuso il percorso di crescita sta andando avanti a doppia velocità e per questo andranno tollerati anche gli errori, che ci saranno.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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