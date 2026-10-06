Provstgaard stakanovista della Lazio: il centrale da inizio stagione non ha mai rifiatato

Oliver Provstgaard “lo stakanovista” gioca sempre, senza sosta, da inizio stagione; Gattuso non lo ha mai fatto rifiatare, ha giocato sempre e con una continuità che non aveva mai avuto in passato. Diogo Leite, quando al top della condizione, potrà farlo riposare in panchina.

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Provstgaard sempre titolare da inizio stagione: è lo stakanovista della Lazio

Quattro partite interamente disputate con la Danimarca, ben 360 minuti giocati. Gioca sempre, ormai, in Nazionale come alla Lazio. Tornerà a Formello con un gran carico di fiducia ma anche con molta fatica nelle gambe. Come evidenziato dal CdS nella sua edizione odierna, il centrale difensivo biancoceleste è un vero e proprio stakanovista. Da inizio stagione, non si è mai fermato. 540 minuti giocati su 540 disponibili, unico calciatore della rosa ad aver completato l’en plein.

Se si sommano gli impegni con la Danimarca, si arriva a 900 minuti giocati a ottobre. Numeri importanti, mai conosciuti prima, ma che comunque meritano attenzione per non incorrere in rischi di infortuni. Gattuso gli ha affidato le chiavi del centrosinistra della difesa, riponendo in lui grande considerazione e soprattutto affidabilità.

La concorrenza a Formello: Diogo Leite scalpita

Una volta tornato a Formello, però, ecco che partirà una nuova fase. Se il danese arriva da quattro partite su quattro giocate in Nazionale, Diogo Leite vive una condizione opposta. Ha sfruttato al meglio la lunga sosta, è entrato più e meglio nei meccanismi di Gattuso, recuperando soprattutto condizione fisica e atletica. Due settimane preziose, quindi, che permetteranno al mister di avere nuove garanzie e maggiori scelte in difesa.

Il lusitano è stato preso per aumentare la concorrenza nel reparto arretrato, servono maggiori soluzioni per ogni evenienza. Ora testa al Monza: il danese sarà nuovamente in campo, ma l’ex Union Berlino scalpita ed è pronto a recuperare terreno.

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