Rebus Przyborek: tra infortuni e poco spazio, il polacco è un fantasma

Nel post gara del Penzo mister Gattuso aveva parlato di Przyborek e affermato che il polacco, per essere un 2007, non era nemmeno male; tra infortuni e tantissima panchina, però, Adrian continua a essere un fantasma alla Lazio.

Leggi anche: Lazio, la nuova politica: linea verde e giovani a Gattuso, Floriani guida il gruppo

Przyborek è un rebus: infortuni e panchina lo hanno reso un fantasma

Forse a Formello ci si aspettava una maturazione più rapida e una comprensione del nostro calcio maggiore, ma al momento le cose non stanno così. Il polacco, frutto di un investimento da 5,4 milioni di euro, è ancora un rebus. Gli unici minuti giocati, al momento, con la maglia della Lazio, restano gli 8 concessi da Sarri nell’ultima sfida dello scorso campionato contro il Pisa. Poi basta, solo panchina.

Indietro a livello di condizione, di tenuta fisica, non aveva inciso nemmeno nel derby Primavera al Fersini. Adesso il polacco sta facendo i conti con diversi infortuni muscolari, ha faticato a reggere i ritmi della preparazione e, come scrive il CdS nella sua edizione odierna, non ha nemmeno partecipato all’amichevole contro l’Arezzo per un affaticamento all’adduttore. Non era nemmeno tra i convocati a Venezia. Insomma, c’è da aspettare ma serve uno scatto.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP