Pulici: “Lasciare i seggiolini vuoti è doloroso. La protesta non si spegnerà”

Gabriele Pulici, in una lettera pubblicata sulle colonne de Il Tempo, è tornato a parlare della protesta dei tifosi che ha portato alla diserzione dell’Olimpico e del recente comunicato del tifo organizzato in merito a presunti legami con l’indagine penale: ecco le sue parole.

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Le parole di Pulici nella lettera sulla protesta e il comunicato dei tifosi

“Caro Direttore, qualche mese fa ti scrivevo che stavamo vivendo il punto più basso della nostra storia. Oggi la squadra va bene. Gattuso le ha dato un’anima, i ragazzi corrono, lottano, fanno risultato. E allora qualcuno si aspetta che la contestazione si spenga da sola, come un temporale estivo. Non succederà. E non per ostinazione”.

Sul comunicato

“Lo ha spiegato meglio di chiunque il tifo organizzato nel suo ultimo comunicato: «Non sono i risultati sportivi ad animare la nostra protesta». Non i mercati, non la classifica. Ma il rispetto negato alla nostra storia, alle nostre tradizioni, ai nostri morti. E’ questo il punto che la società non ha mai voluto capire. Si può vincere una partita e perdere un popolo”.

Sui tentativi di strumentalizzazione

“E voglio dirlo con chiarezza: è inaccettabile che qualcuno cerchi di strumentalizzare la nostra protesta, a cui hanno aderito spontaneamente anche dei personaggi che hanno una visibilità maggiore. Nessuno ci ha imposto di scendere in piazza. È stata una nostra iniziativa, per tutelare un patrimonio che è la nostra storia”.

Sulla massiccia presenza in trasferta

“L’ho scritto allora e lo ripeto oggi: i tifosi della Lazio non hanno abbandonato nessuno. La prova sta nei settori ospiti, pieni ogni domenica. Chilometri, sacrifici, trasferte in mezza Italia per stare vicino alla squadra e al suo allenatore. Senza creare un problema. Chi dice che la piazza ha voltato le spalle alla Lazio dovrebbe andare a vedere quelle curve lontano da casa. Troverebbe la risposta”.

Sull’Olimpico ancora vuoto

“Poi c’è l’Olimpico. Vuoto, o quasi. E c’è un’immagine che mi porto dentro più di ogni altra. Nel comunicato i tifosi parlano del seggiolino che molti di loro occupano «dai tempi di Lenzini». Un posto che si tramanda, che ha un nome e una storia. Rinunciarci, dicono, è il loro estremo atto d’amore. Io so bene cosa significa. La mia lazialità ha il volto di mio padre, che per questa maglia ha difeso una porta. Certi posti non sono di plastica: sono memoria. Lasciarli vuoti fa male. Farlo per protesta fa ancora più male. Eppure migliaia di persone lo stanno facendo”.

Sulle ragioni dello sciopero

“Chi guida la Lazio dovrebbe chiedersi cosa li ha spinti. Per un laziale disertare lo stadio resta un gesto contro natura. lo di anni di Lazio ne no vissuti 52, e una contraddizione cosi non l’avevo mai vista: una squadra che finalmente gira e uno stadio muto. Ma oggi nessuno può più dire che dipende dai risultati. I risultati ci sono. La frattura pure. Vuol dire che il problema non è mai stato il campo”.

Sul futuro

“E il futuro? Lo vedo in una squadra che merita un pubblico e in un pubblico che merita una società. Gattuso sta facendo la sua parte. I giocatori la loro. I tifosi, a modo loro, anche. Manca un solo tassello, sempre lo stesso: un passo indietro, un gesto di ascolto, un segnale vero verso chi questa maglia la porta nel cuore da generazioni. Una società che vuole crescere non può farlo contro la propria gente. Non chiedo miracoli. Chiedo di tornare a casa. Di rivedere quei seggiolini occupati, di sentire l’Olimpico cantare per una squadra che finalmente se lo meriterebbe. La Lazio è più grande di tutti noi. E’ immortale. Ma una stagione come questa, con una squadra così e uno stadio che resta così, è un’occasione che non torna. Sarebbe un peccato sprecarla. Per l’ennesima volta”.

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