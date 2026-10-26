Recanatesi: “Gattuso è riuscito dove Sarri ha fallito. Scusa Comandante, ma eri distratto”

Franco Recanatesi, nel suo lungo editoriale apparso sulle colonne del Corriere dello Sport, ha indicato Rino Gattuso come la “buona stella” della Lazio, facendo poi un paragone con l’ultimo anno di Sarri sulla panchina biancoceleste.

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L’editoriale di Recanatesi su Gattuso e Sarri alla Lazio

“la Lazio è una nuova realtà del campionato e ci sono tutti gli elementi per prevedere che continuerà ad esserlo sino alla fine. Ed è anche vero che Gattuso è riuscito dove Sarri ha fallito. Scusa Comandante, tanto di cappello per ciò che hai dato alla Lazio, ma nell’ultimo anno mi sei parso un po’ distratto, forse dai problemi familiari che purtroppo hai subìto, comunque non hai saputo cogliere il meglio dai tuoi giocatori. Gli stessi, tranne i difensori, (giusto, avevi Gila e Romagnoli) che oggi primeggiano in classifica. Tavares a mezzo servizio e tenuto a freno, Zaccagni più terzino che ala, Noslin alla perpetua ricerca del ruolo giusto, Belahyane incollato alla panchina con l’attaccatutto. Visto che non era poi così scarso?”.

Recanatesi su Baroni

“E Baroni? Anch’egli ebbe due anni fa una partenza assai felice, un grande girone di andata con la collana di cinque vittorie consecutive fra il 31 ottobre e il 24 novembre, e la testa della classifica nella prima parte dell’Europa League. Dicono gli scettici: la Lazio di Gattuso potrebbe fare la stessa fine. Rispondo. Difficile, per due motivi. Primo: Gattuso non ha il peso delle Coppe, una partita a settimana si gestisce con maggiore facilità. Secondo: la Lazio di Baroni scivolò sulla buccia di banana di una rosa assai risicata che non consentiva i ricambi di titolari con il fiato corto”.

Recanatesi su Sassuolo Lazio

“Domani a Reggio Emilia la Lazio è attesa da un altro test rivelatore. Il Sassuolo delle tre sconfitte consecutive giocherà col veleno, la serie di quattro vittorie consecutive fuori casa pone , se non altro statisticamente, qualche timore. Un altro step per convincere anche i diffidenti a oltranza che considerano i 22 punti, sette vittorie e un pareggio su otto partite, quattro punti di vantaggio sulla Roma, otto sulla Juventus, undici sul Napoli, il frutto di due mesi sotto una buona stella. La buona stella ha un nome: Rino Gattuso (di Ringhio gli è rimasto poco, ha un tratto e una dolcezza che gli consentono persino di convivere con Lotito)”.

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