La Lazio vola, ma i media non lo raccontano (o poco): l’editoriale di Recanatesi

La Lazio vola, disintegra ogni record, schianta la Juventus 3-0 allo Stadium, ma i media non lo raccontano oppure lo fanno in maniera approssimativa: questa la riflessione di Recanatesi contenuta nel suo editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport.

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L’editoriale di Recanatesi sulla Lazio e le luci della ribalta che mancano

La Lazio sta disintegrando ogni record e annullando qualsiasi previsione infausta di inizio stagione, ma i media non lo raccontano. Fa più notizia la crisi della Juventus, il naufragio di Spalletti e di tutta la sua ciurma, che non il primo posto in classifica dei biancocelesti. Come scrive Recanatesi ci sono state “poche parole di complimenti e attenzione. A Gattuso, dai vari Adani, Leotta, Caressa, Brandi, un fugace bravo, complimenti e tante grazie. Ma la Juve è in crisi dall’anno scorso: non è forse la Lazio la grande novità di questo inizio di stagione?“.

E prosegue: ” Poi, ieri mattina, mi è capitato di dare un’occhiata ad una recente ricerca condotta da Stage Up in partnership con Ipsos Doxa, sul tifo calcistico in Italia. Molto interessante e illuminante nel nostro caso. Prima di tutto ci dice che nel nostro Paese le attenzioni verso il calcio sono aumentate, anche se di poco, rispetto al 2025: +0,32%. Gli italiani che seguono il calcio sono ora 25,6 milioni, il 55% uomini e il 45% donne. Dato preoccupante: gli Under 24 sono appena il 16%. La maggior parte professa fede juventina, 7,741 milioni, una quantità impressionante, come sommando gli abitanti delle aree metropolitane di Roma e Milano. E i laziali? In calo del 2,5%, arrivano ora a 633.000. Settimo posto preceduti persino dai cagliaritani (che segnano il maggior progresso con un +10,1%)”.

Ciò che ne viene fuori, insomma, è una sciatteria da parte dei media nei confronti della Lazio che non è più tollerabile. La considerazione dei media deve essere direttamente proporzionale al campionato che si sta facendo e alla storia che si porta sul petto. Tutto ciò, per ora, latita e non poco.

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