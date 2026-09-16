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Recanatesi: “I cecchini di professione volevano la Lazio in zona retrocessione”

Published

21 minuti ago

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Recanatesi editoriale Lazio Gattuso

Franco Recanatesi, nel suo editoriale apparso sulle colonne del Corriere dello Sport, ha tracciato un primo bilancio di questo avvio di stagione della Lazio, sorprendente per tutti e soprattutto per chi la voleva in zona retrocessione.

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L’editoriale di Recenatesi sulla Lazio di Gattuso

“Nessuno avrebbe potuto immaginare una partenza tanto felice della Lazio, i più prudenti la davano nella terra di nessuno, fra il nono e il dodicesimo posto, i cecchini di professione addirittura nelle acque torbide della zona retrocessione“. Poi, sulle analogie con la Lazio di Inzaghi, ha così proseguito: “Analogie situazionistiche e non tecniche. La squadra dei Luis, Milinkovic, Immobile era ricca di campioni, questa Lazio non ha calciatori da copertina, però possiede un temperamento, una “garra” più da Premier che da Serie A. Ma non solo“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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