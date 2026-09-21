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Caos nel settore ospiti del Penzo, il reclamo di una tifosa laziale

Published

1 ora ago

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reclamo settore ospiti Penzo Venezia Lazio

Finisce nel mirino la gestione del settore ospiti dello stadio Penzo da parte del Venezia, in occasione della partita di campionato contro la Lazio; a partire dalla comunicazione delle modalità di vendita fino a dopo il triplice fischio, l’esperienza di una tifosa biancoceleste in laguna, riportata da Il Tempo, mostra le falle dell’organizzazione.

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Venezia Lazio, caos nel settore ospiti del Penso: il reclamo

Una tifosa biancoceleste presente sugli spalti del Penzo ha deciso di presentare formale reclamo per gli avvenimenti in occasione di Venezia-Lazio. Il motivo riportato sarebbe stata la malagestione del settore ospiti dello stadio lagunare, originariamente da 1.000 ospiti ma arrivato ad ospitarne 1.500, convogliando lì anche i tifosi laziali che avevano acquistato un biglietto per altri settori. Il naturale effetto non poteva che essere di sovraffollamento, persone stipate e scale occupate, con la conseguente impossibilità di seguire regolarmente la partita, oltre che con seri pregiudizi relativi alla sicurezza. Disagi che sono proseguiti anche dopo il triplice fischio e hanno spinto la tifosa a chiedere “un riscontro scritto e puntuale sulla decisione del GOS di ridurre la capienza a 500 posti, sulla successiva concentrazione circa 1.500 persone nel medesimo settore e sulle modalità con cui è stato gestito il deflusso finale”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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