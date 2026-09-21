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Caos nel settore ospiti del Penzo, il reclamo di una tifosa laziale
Finisce nel mirino la gestione del settore ospiti dello stadio Penzo da parte del Venezia, in occasione della partita di campionato contro la Lazio; a partire dalla comunicazione delle modalità di vendita fino a dopo il triplice fischio, l’esperienza di una tifosa biancoceleste in laguna, riportata da Il Tempo, mostra le falle dell’organizzazione.
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Venezia Lazio, caos nel settore ospiti del Penso: il reclamo
Una tifosa biancoceleste presente sugli spalti del Penzo ha deciso di presentare formale reclamo per gli avvenimenti in occasione di Venezia-Lazio. Il motivo riportato sarebbe stata la malagestione del settore ospiti dello stadio lagunare, originariamente da 1.000 ospiti ma arrivato ad ospitarne 1.500, convogliando lì anche i tifosi laziali che avevano acquistato un biglietto per altri settori. Il naturale effetto non poteva che essere di sovraffollamento, persone stipate e scale occupate, con la conseguente impossibilità di seguire regolarmente la partita, oltre che con seri pregiudizi relativi alla sicurezza. Disagi che sono proseguiti anche dopo il triplice fischio e hanno spinto la tifosa a chiedere “un riscontro scritto e puntuale sulla decisione del GOS di ridurre la capienza a 500 posti, sulla successiva concentrazione circa 1.500 persone nel medesimo settore e sulle modalità con cui è stato gestito il deflusso finale”.
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