Reina da record: punta il podio dei cleen sheet degli ultimi 21 anni

REINA PORTA LAZIO – Arrivato alla Lazio dopo un anno sabbatico, Maurizio Sarri ritrova Pepe Reina come portiere. Il fedelissimo del Comandate detiene un record invidiabile tra i pali e punta ad avere una maglia da titolare per la prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere spagnolo punta al podio della classifica cleen sheet degli ultimi 21 anni. Pe ora, nel corso della sua carriera, ha passato 354 partite senza subire gol. Davanti a lui troviamo solo Buffon con 409 gare consecutive e la coppia Casillas–Cech, ferma a quota 365. Reina vuol provare a superare questo record nella prossima stagione con la maglia della Lazio. Ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste è intervenuto il preparatore dei portieri Adalberto Grignoni, che ha elogiato l’estremo difensore spagnolo.

Il giudizio di Grignoni

“Ora c’è un avvio diverso dell’azione, serve più velocità di gioco, devono toccare palla pure i portieri. Reina è un giocatore top, per noi è fondamentale dal punto di vista tecnico- tattico e professionale”.