Formello, durante la rifinitura Gattuso chiarirà gli ultimi dubbi

Alla vigilia del match dell’Olimpico della Lazio contro il Monza, andrà in scena a Formello la rifinitura agli ordini di mister Gattuso, che alle 14 parlerà in conferenza stampa: ecco i dubbi di formazione del tecnico.



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Rifinitura decisiva per le scelte di formazione di Gattuso contro il Monza

Gli impegni con le proprie nazionali, hanno riportato a Formello giocatori acciaccati, alcuni galvanizzati dalle ottime prestazioni e altri riposati, per il poco minutaggio concessogli dai rispettivi ct. Mister Gattuso sta compiendo valutazioni approfondite soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo. Doekhi e Leite hanno lavorato a Roma in queste tre settimane, Sutalo e Provstgaard sono stati impegnati in Nations League. Proprio la rifinitura di oggi dovrebbe fornire al tecnico biancoceleste indicazioni più precise sul loro stato di forma, in modo da scegliere la coppia di difesa migliore possibile.

Sulle fasce pochi dubbi sulla titolarità di Floriani Mussolini e di Tavares. Centrocampo praticamente già designato, con Frattesi e Taylor ai lati di Belahyane. Cataldi tornerà in panchina, per Rovella se ne parlerà a Torino. Isaksen presidierà la corsia destra, dalla parte opposta capitan Zaccagni. Il ballottaggio al centro dell’attacco fra Noslin e Pinamonti, al momento sembra essere nettamente appannaggio dell’olandese.

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