Riprendono gli allenamenti a Formello: Luis Alberto e Fares tornano in gruppo

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FORMELLO – Dopo due giorni di riposo la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello per prepararsi la prima giornata di Serie A. La seduta pomeridiana , svolta sotto gli occhi di Maurizio Sarri e di un ospite d’eccezione come Alessandro Nesta, è iniziata con i soliti esercizi muscolari. Maurizio Sarri ha potuto recuperare alcuni giocatori che avevano accusato problemi fisici durante il ritiro di Marienfeld.

La rosa a disposizione

Come riporta il Corriere dello Sport, sono tornati ad allenarsi con la squadra Fares, Luis Alberto e Akpa Akpro dopo i risentimenti muscolari avuti in ritiro. Non si vede ancora Cataldi, reduce da un’affaticamento muscolare. Svolgono lavoro indifferenziato Correa, Acerbi e Immobile che, avendo saltato il ritiro ad Auronzo devono ancora ritrovare la condizione ottimale.