Domani la ripresa: si scaldano i motori in vista del Monza

Gennaro Gattuso ha fissato per domani, martedì 6 ottobre, la ripresa degli allenamenti a Formello: atteso il rientro dei nazionali, chi è ancora impegnato nelle sfide di Nations League si aggregherà al gruppo più avanti, in tempo per prepararsi alla sfida contro il Monza.

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La sosta nazionali di ottobre al termine, Gattuso organizza la ripresa degli allenamenti a Formello

“Non vedo l’ora che tornino tutti a Roma” ha confidato Gattuso dal palco del Festival dello Sport di Trento. Come riporta il Messaggero, un primo passo nella marcia che riporterà tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali a Formello sarà compiuto domani, martedì 6 ottobre, alla ripresa degli allenamenti. Dopo tre settimane di assenza, saranno immediatamente disponibili Tavares e Taylor, impiegati con il contagocce con il Portogallo e l’Olanda. Varcherà i cancelli del centro sportivo anche Mandas, tenuto a riposo dal CT della Grecia. Faranno ritorno a Roma anche Provstgaard e Isaksen, divenuti perni della Nazionale danese. L’esterno, in particolare, ha potuto mettere nelle gambe minuti preziosi, così recuperando parte della preparazione estiva saltata per infortunio, e si candida per una maglia da titolare. Solo mercoledì faranno ritorno in gruppo gli ultimi nazionali: Frattesi, con il morale alle stalle per il gol con la maglia azzurra ritrovato, e Sutalo, con il morale a terra per le goleade subite dalla sua Croazia.

Il punto sugli infortunati

Gattuso potrà incominciare la settimana potendo contare anche su Dele-Bashiru, finalmente in gruppo. Si alleneranno ancora a parte, invece, Marusic, Rovella, Galassi e Przyborek, mentre Cataldi e Gudmundsson resteranno ancora fermi in infermeria. L’obiettivo di Gattuso, da qui alla sosta di novembre, è quello di disputare almeno una gara con tutta la rosa a disposizione, evento mai avvenuto dall’inizio della stagione.

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