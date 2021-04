Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FORMELLO COVID-19 – La notizia della positività al Covid-19 di Simone Inzaghi non ha avuto delle conseguenze solo sul tecnico, costretto alla quarantena insieme a tutta la sua famiglia. Come da protocollo – e verrebbe da dire per evitare altre inchieste su presunte violazioni dello stesso – è scattata la bolla per il gruppo squadra. Come riporta il Corriere dello Sport in edicola stamattina, i giocatori dovranno seguire un rigido programma di organizzazione delle proprie giornate. È prevista la partecipazione alle sedute di allenamento, ma tutti dovranno fare ritorno a casa alla fine delle stesse.

Lazio, tamponi ogni 48 ore per il gruppo squadra

L’ultimo contatto tra il mister biancoceleste e i giocatori è avvenuto martedì. Già ieri, dopo la notizia di Inzaghi, è stato eseguito il primo giro di tamponi. Che verranno ripetuti ogni 48 ore fino a domenica mattina, giorno in cui a Verona verranno svolti i test rapidi. Sebbene tutti i nazionali tornati a Roma dagli impegni con le rispettive rappresentative siano risultati negativi – a differenza di alcuni juventini ed alcun granata – la positività dell’allenatore laziale ha messo ovviamente in allerta lo staff medico biancoceleste. La situazione è costantemente monitorata: nulla verrà lasciato al caso. Nel rispetto di quelle regole per le quali e sulle quali la Lazio ha già avuto le sue grane.

