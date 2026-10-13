L’assist di Gattuso a Lotito: nuove speranze per il mercato

Da un lato il primo posto in classifica, dall’altro lo spettro di un altro mercato bloccato: i risultati che Gattuso sta portando sul campo, con la conseguente rivalutazione in positivo dei giocatori, può venire in soccorso a Lotito, grazie alla maggiore possibilità di chiudere plusvalenze.

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Dalla rivalutazione dei giocatori alle plusvalenze, il campo aiuta il mercato

Come riporta il Corriere dello Sport, Gattuso ha fatto di necessità virtù, trovando all’interno della rosa quello che il mercato estivo non poteva regalargli. Una mossa che ha portato al primo posto in classifica e alla conseguente rivalutazione dei giocatori, che vale più di una boccata d’ossigeno quando il livello dell’acqua si alza e l’aria a disposizione diminuisce. Il bilancio chiuso a giugno 2026 aveva già riportato delle plusvalenze record, nel tentativo di ripianare le pesanti perdite; anche per il futuro sarà proprio il maggior valore creato dalla vendita dei giocatori, unito alle speranze di tornare in Europa, a mettere una pezza sulle dissanguate casse biancocelesti. Nell’estate 2027, poi, sarà il momento di decidere cosa fare con i numerosi giocatori in prestito. L’obiettivo sarebbe tenerli per costruire, senza dover ripartire ancora una volta daccapo.

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